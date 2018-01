Em um só dia 898 imigrantes ilegais chegam às ilha as Canárias Um total de 898 imigrantes ilegais, incluindo 24 menores e uma mulher, chegou nesta terça-feira ao arquipélago das ilhas Canárias, o que representa o maior número de estrangeiros provenientes da África a desembarcar em um só dia na costa espanhola, informou nesta quarta-feira o serviço de emergências. Os imigrantes chegaram em nove embarcações rudimentares. Oito delas atracaram na ilha de Tenerife e outra El Hierro, no Atlântico. Neste ano foram interceptados cerca de 20 mil imigrantes ilegais no arquipélago canário em um fluxo incessante de imigrantes que partem do litoral africano. Também nesta quarta-feira, 93 ocupantes de outra embarcação rudimentar que foram resgatados em alto-mar chegaram às ilhas Canárias.