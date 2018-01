Em uma noite, terminal em Calais tem 400 tentativas de invasão

Cerca de 400 tentativas de invasão no terminal do Eurotúnel de Calais, no norte da França, levou as autoridades locais a bloquearem o tráfego no túnel do Canal da Mancha por cinco horas na noite deste sábado, 1º de agosto, segundo informações de policiais.

O túnel sob o Canal da Mancha, administrado pelo grupo Eurotunnel, se tornou o principal caminho de migrantes ilegais para tentar chegar ao Reino Unido, local considerado bom para os imigrantes que buscam trabalho ou que fogem de uma guerra.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo mostrou a reportagem do Estado, para os imigrantes a Grã-Bretanha é um oásis onde, acreditam, encontrarão empregos, moradias e liberdade. “Na Inglaterra respeitam nossos direitos. Podemos viver, completar os estudos e trazer nossas famílias”, diz o advogado sírio de origem curda William Ali.

Segundo a agência de notícias AFP, um policial relatou que os imigrantes conseguiram passar por algumas barreiras e depois foram detidos pela polícia. O túnel ficou fechado das 21h30 às 2h30 no horário local (18h30 às 23h30, no horário de Brasília).

Na manhã deste domingo, o terminal de embarque Folkestone registrava atrasos de meia hora. No lado francês, os embarques estavam dentro do horário programado.