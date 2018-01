Em uma semana 160 morrem em confrontos no Paquistão Confrontos entre tribos locais e militantes estrangeiros mataram 160 pessoas esta semana no noroeste do Paquistão, informa nesta sexta-feira, 23, fontes oficiais. Entre os mortos há 130 combatentes do Uzbequistão. O governador Ali Mohammed Jan Aurakzai disse que entre 25 a 30 paquistaneses morreram nos confrontos que tiveram início na segunda-feira no Waziristão do Sul e continuam nesta sexta-feira. Aurakzai nega as denúncias de que as Forças de Segurança do país estejam ajudando os moradores das tribos a expulsarem os militantes estrangeiros - possivelmente ligados a Al-Qaeda.