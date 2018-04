Em viagem, chanceler enfatiza contato com cidadão comum

A primeira viagem ao exterior de Hillary Clinton na condição de secretária de Estado revelou que ela não pretende restringir sua atuação a encontros com dirigentes e diplomatas estrangeiros. Nos quatro países asiáticos que visitou nos últimos sete dias, fez questão de incluir na agenda encontros e atividades com cidadãos comuns, em um esforço de relações públicas para resgatar a imagem de seu país no exterior. Hillary falou a estudantes no Japão, Coreia e Pequim, participou de um bate-papo online na China e foi a um programa popular de TV na Indonésia, onde também visitou um projeto de purificação de água em uma área com esgoto a céu aberto. Segundo a secretária, o contato direto com a população é um dos elementos da estratégia do "smart power" (poder inteligente), conceito elaborado pelo cientista político Joseph Nye, da Universidade Harvard, que implica no uso de instrumentos diplomáticos, econômicos, militares, políticos, legais e culturais para busca de consenso em torno de problemas globais. "Considerando-se a posição que ocupamos no mundo, vejo nosso trabalho atual como a reparação de relações não apenas com governos, mas com cidadãos", disse em entrevista na sexta-feira. "Quando é possível se conectar com o resto do mundo com o clique em um mouse, o que alguém como eu diz e faz quando representa seu país tem o potencial de influenciar atitudes e até comportamentos", completou. Hillary foi fiel à promessa que de que sua atuação seria menos ideológica e mais pragmática do que a de seus antecessores republicanos. Na China, a secretária preferiu dar ênfase aos temas sobre os quais pode haver acordo e cooperação entre os dois países, com destaque para a crise econômica mundial e o aquecimento global. A secretária vê o momento atual como "uma tremenda oportunidade para reapresentar os EUA" ao mundo e buscar consenso para a solução de problemas internacionais. A julgar por suas declarações, o governo democrata reforçará os laços com antigos aliados que foram colocados em segundo plano nos últimos anos da "guerra ao terror" de George W. Bush. Em discurso na Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean), na quarta-feira, Hillary afirmou que essa não foi a única região negligenciada no governo anterior. "Mesmo no nosso próprio hemisfério, como vocês sabem, temos muitos amigos na América Latina que sentem que não receberam muita atenção", afirmou. Antes de iniciar a viagem, a secretária revelou ter escolhido a Ásia como seu primeiro destino em razão da crescente importância da região para o mundo e os Estados Unidos. Sua primeira parada foi o Japão, o mais tradicional aliado de Washington na Ásia, onde ela reafirmou a importância do vínculo que une os dois países. No esforço de aproximação dos muçulmanos, Hillary esteve na Indonésia, nação com a maior população islâmica do globo. "Aqui nós estamos na Indonésia, país que demonstrou para todo o mundo que Islã, democracia e modernidade podem coexistir de maneira bem-sucedida", afirmou no discurso na Asean. HOMENAGEM O artista chinês Peng Xiaoping criou uma boneca para homenagear Hillary durante sua visita a Pequim.