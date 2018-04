Em vídeo, americanos atiram em civis no Iraque A rede britânica de televisão Channel 4 divulgou vídeos vazados pelo site WikiLeaks em que soldados americanos disparam contra homens desarmados no Iraque. As imagens mostram breves sequências de gravações realizadas a bordo de helicópteros. Num dos trechos, a tripulação pede autorização para disparar contra um edifício onde suspeitava que havia insurgentes iraquianos. Quando a autorização é dada, um míssil é lançado, e um pedestre desarmado aparece caminhando em frente ao prédio, que explode.