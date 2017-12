Em vídeo, Bin Laden cita nome de seqüestradores A rede árabe de televisão Al Jazeera, sediada no Qatar, levou ao ar hoje partes de um vídeo em que uma voz atribuída a Osama bin Laden diz os nomes dos 19 seqüestradores dos aviões usados nos ataques terroristas de 11 de setembro do ano passado nos EUA. A Al Jazeera já havia transmitido ontem uma parte menor do mesmo vídeo, em que a mesma voz, falando árabe, diz os nomes dos líderes da ação terrorista (Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi, Ziad Jarrah e Hani Hanjour). Na transmissão de hoje, a voz atribuída a Bin Laden diz os nomes e os locais de nascimento de todos os 19 sequestradores e os elogia. Não há no momento meios de verificar se a voz é mesmo de Osama bin Laden. "Aqueles homens (os sequestradores) perceberam que o único caminho para chegar à justiça e derrotar a injustiça é por meio da jihad pela causa de Deus", diz a voz. Outra voz diz: "Eles deram as maiores lições e experiência para todos os jovens, para que abandonem as diversões e destruam o que resta da América pagã". Outro trecho do vídeo traz um homem identificado como o seqüestrador Abdulaziz Alomari dizendo: "Que Deus recompense todos aqueles que me treinaram para este caminho e todos os que estavam por trás deste ato nobre, e uma menção especial deve ser feita ao xeque Osama bin Laden, que Deus o proteja". Alamari foi um dos seqüestradores do vôo 11 da American Airlines, que foi lançado contra uma das torres do World Trade Center.