Em vídeo, Fidel Castro alerta para perigos de guerra nuclear

HAVANA - O ex-presidente e líder de Cuba Fidel Castro alertou nesta quinta-feira, 21, sobre os perigos de uma "iminente" catástrofe nuclear se os EUA e Israel atacaram o Irã. A mensagem do cubano foi enviada por meio de um vídeo difundido pelo site do governo de Havana.

As advertências de Fidel se converteram em uma das suas principais mensagens nos últimos meses, quando retomou sua participação em eventos públicos depois de quatro anos se recuperando de uma doença no intestino.

"Existe um risco iminente de guerra com o emprego de armas e não tenho a menor dúvida de que um ataque dos EUA ou de Israel contra a República Islâmica do Irã se tornaria inevitavelmente um conflito nuclear global", disse Fidel. "Qualquer governo do mundo é obrigado a respeitar o direito à vida de qualquer nação e do conjunto de todos os povos do planeta", continuou.

A mensagem, divulgada no site cubadebate.cu, foi legendada em inglês, francês, alemão, russo e árabe e gravada em vídeo. Foi uma das poucas vezes em que Fidel enviou uma mensagem por meio de vídeo. Ele costuma dar seus recados por meio de artigos chamados de Reflexões.