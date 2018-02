Em vídeo, Lula apoia candidatura de Nicolás Maduro

"Nos oito anos em que fui presidente do Brasil, tive a oportunidade de conviver com Nicolás Maduro, que era ministro das Relações Exteriores da Venezuela. Maduro se destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária", afirma o brasileiro no vídeo de quase dois minutos.

De acordo com Lula, o chavista "teve um papel decisivo na formação da Unasul e da Celac". "E sempre foi visível sua profunda afinidade com nosso querido e saudoso amigo Hugo Chávez", diz o ex-presidente sobre o sucessor político do líder bolivariano.

"Os dois compartilhavam essas mesmas ideias sobre o destino de nosso continente e os grandes problemas mundiais. Mais do que isso, Chávez e Maduro tinham as mesmas concepções em relação aos desafios que a Venezuela tinha pela frente, em defesa dos mais pobres", diz Lula, afirmando que "a grande obra de Chávez foi transformar a Venezuela em um país mais justo".

Uma outra versão da fala do ex-presidente, com pouco mais de 30 segundos, editada e com trilha sonora, também foi divulgada pelo Opera Mundi. "Minhas amigas e meus amigos. Fui grande amigo de Chávez e lutamos juntos em favor dos povos oprimidos da América Latina. Nessa luta, conheci Nicolás Maduro, que me surpreendeu desde o primeiro momento, por sua competência, o amor por seu povo e, principalmente, a grande afinidade de pensamento com o presidente Chávez - em especial, na defesa dos mais pobres", afirma Lula.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Não quero interferir em um assunto interno da Venezuela, mas não posso deixar de dar aqui meu testemunho sincero. Maduro presidente, é a Venezuela que Chávez sonhou", conclui o brasileiro.

Pesquisa

Uma sondagem do instituto Hinterlaces divulgada ontem indica uma vantagem de 20 pontos porcentuais para Maduro em relação ao opositor Henrique Capriles nas eleições marcadas para o dia 14. Segundo a pesquisa, o chavista tem 55% da preferência do eleitorado venezuelano. Seu rival aparece com 35 % na projeção.