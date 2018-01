Embaixada aguarda chegada de corpo de brasileiro morto em Madri A Embaixada do Brasil em Madri afirmou que aguarda a chegada ao necrotério central da cidade do suposto corpo do paranaense Sérgio dos Santos Silva. Se for confirmada a identidade da vítima, seria o primeiro brasileiro entre os pelo menos 200 mortos nos ataques terroristas ocorridos na cidade na última quinta-feira. Segundo o conselheiro da embaixada, Arnaldo Caixe, o corpo deve chegar ao necrotério central da cidade até as 14h (horário de Brasília). A embaixada afirma também que há dois brasileiros entre os cerca de 1500 feridos pelas bombas. Adeildo Alves dos Santos foi operado e passa bem. O segundo brasileiro ferido também passa bem, mas não quer ser identificado, para não preocupar a família no Brasil. Foi o maior atentado terrorista da história do país. Os ataques com bomba em estações ferroviárias aconteceram às vésperas das eleições que escolhem o novo premiê espanhol. A votação acontece em todo o país ao longo deste domingo. Até o momento, não há certeza quanto à autoria das ações terroristas. Indícios O grupo separatista basco ETA reafirmou em comunicado ao jornal basco Gara não ter "nenhuma responsabilidade" nos atentados de Madri. Segundo o jornal, para o ETA, os atentados de Madri são conseqüência da política externa do governo Aznar, aliado dos Estados Unidos na guerra do Iraque. O ministro do Interior da Espanha, Angel Acebes, anunciou que uma fita de vídeo em árabe encontrada ontem nas proximidades de uma mesquita em Madri reivindica os atentados em nome do porta-voz militar da organização Al-Qaeda na Europa. Segundo o governo espanhol, a autenticidade da mensagem ainda não pôde ser comprovada. As informações são da Agência Brasil.