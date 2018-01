Embaixada alemã e centro cultural francês são saqueados A embaixada da Alemanha e o centro cultural francês em Bagdá foram saqueados. Os saqueadores invadiram a embaixada pouco depois do meio dia local em automóveis e, alguns, a cavalo. Foram levados lâmpadas, móveis, refrigeradores e televisores. Famílias inteiras também saquearam o centro cultura da França na capital iraquiana. Curiosamente, França e Alemanha foram os maiores opositores da invasão norte-americana no Iraque. Donald Rumsfeld, o todo poderoso secretário de Defesa dos EUA, desdenhando da posição franco-germânica disse que os dois países pertencem a velha Europa, causando um mal-estar diplomático no continente. Veja o especial :