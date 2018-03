Embaixada alerta americanos para violência na França A embaixada dos EUA na França alertou, nesta terça-feira, os cidadãos norte-americanos para ficarem distantes de demonstrações de rua contra o candidato presidencial da ultradireita Jean-Marie Le Pen devido ao perigo de que elas se tornem violentas. Em alerta de segurança emitido nesta terça, a embaixada pede também para que norte-americanos na França fiquem vigilantes durante as eleições de domingo e tomem cuidados especiais durante o Dia do Trabalho (1º de maio), quando mais de 100.000 manifestantes devem sair às ruas. Em Paris, mais de 3.000 agentes extras devem incorporar-se às forças de segurança durante os protestos desta quarta-feira, que devem ser os maiores desde que Le Pen ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais no último dia 21 e passou para o segundo turno. Nesta terça, o presidente Jacques Chirac, que disputa a reeleição com Le Pen, condenou a violência nos protestos e conclamou as pessoas a atuar com "extrema responsabilidade".