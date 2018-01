Embaixada americana em Barein alerta sobre ataques A embaixada norte-americana em Barein disse hoje ter recebido informações sobre um possível ataque terrorista ao país durante os feriados de fim de ano. Em nota oficial, ela exortou os americanos a evitar locais onde visitantes ocidentais costumam se concentrar e a não viajar a menos que necessário. O alerta vale até 2 de janeiro do ano que vem. O aviso chega no momento em que os Estados Unidos reforçam os esquemas de segurança em prevenção a possíveis ataques terroristas durante os feriados de Natal e Ano Novo. No último domingo, os americanos decretaram "alerta laranja" (alto) contra ataques. Barein, país de 667 mil habitantes no Golfo Pérsico, é um forte aliado norte-americano, abrigando a Quinta Armada da Marinha dos Estados Unidos.