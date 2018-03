Embaixada brasileira em Washington acompanha situação O embaixador do Brasil em Washington, Rubens Barbosa, está acompanhando as informações divulgadas ao público em torno dos ataques contra o Afeganistão. Durante entrevista concedida há pouco, à Rádio CBN, o embaixador - que está nos Estados Unidos - disse que a posição do governo brasileiro é a mesma de antes dos ataques. "Até agora não tenho nenhuma informação de nenhum pronunciamento nosso, mas de qualquer maneira, as posições do presidente e do Itamaraty até aqui estão mantidas", garantiu. O embaixador informou que acompanha de perto as comunidades brasileiras em Washington e em Nova York, locais onde ocorreram os atentados terroristas do dia 11 de setembro, para o caso de alguma eventualidade, mas tranquilizou os brasileiros: "Até o momento não há nenhuma ameaça específica e não há nenhuma indicação de que a comunidade brasileira, aqui, esteja sob ameaça", comentou.