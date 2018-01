Embaixada britânica em Teerã é alvo de tiros A embaixada britânica na capital iraniana Teerã esteve temporariamente fechada nesta quarta-feira por causa de um atentado, que não deixou feridos. Tiros foram disparados contra os escritórios no primeiro e segundo andares do edifício na hora do almoço local, segundo o Ministério de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, em Londres. O embaixador britânico em Teerã, Richard Dalton, disse ser cedo para identificar os responsáveis pelos disparos. O jornal britânico The Guardian publicou, em sua edição de hoje, que o embaixador iraniano em Londres, Morteza Sarmadi, voltou para Teerã e pode não retornar. Os iranianos estão insatisfeitos com a detenção pelas autoridades de segurança britânicas de um ex-embaixador iraniano, supostamente envolvido em atentado à bomba na Argentina; e com a pressão internacional sobre eventual envolvimento do país em projetos de armas nucleares.