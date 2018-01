Embaixada britânica recebe comunicado oficial do Irã A embaixada britânica no Irã recebeu uma comunicação formal do governo iraniano, confirmou nesta sexta-feira, 30, o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido, que no entanto não revelou o conteúdo da nota. "Podemos confirmar que, como informou a imprensa iraniana, o governo do Irã enviou uma nota formal à embaixada britânica", disse uma porta-voz do Foreign Office. "Comunicados como este são sempre confidenciais e não podemos divulgar nenhum detalhe, mas estamos considerando a mensagem com toda a seriedade e em breve responderemos formalmente ao governo iraniano", acrescentou a fonte. O envio da carta abre novas perspectivas de uma solução negociada para a crise entre o Reino Unido e o Irã, criada pela detenção, há uma semana, de 15 militares britânicos que patrulhavam águas do Golfo Pérsico. Na noite de quinta-feira, o governo britânico conseguiu que o Conselho de Segurança da ONU pedisse ao Irã o acesso de diplomatas aos 15 marítimos detidos, assim como a libertação do grupo. Mas não houve uma declaração de condenação. Na quinta-feira, o Irã endureceu seu tom ao suspender indefinidamente a anunciada libertação da militar Faye Turner, a única mulher do grupo, e insistir que o Reino Unido deve pedir desculpas porque os militares estavam em suas águas territoriais. O Governo iraniano insiste que o grupo detido em 23 de março no Golfo Pérsico invadiu suas águas territoriais.