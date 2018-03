Embaixada da Turquia é atacada na Finlândia A embaixada da Turquia na Finlândia foi alvo hoje de um ataque, quando um incêndio foi iniciado no edifício, em Helsinque, e deixou um funcionário ferido. Horas depois a polícia finlandesa anunciou a prisão de quatro suspeitos no caso. Segundo o embaixador turco no país, Reha Keskintepe, havia aparentemente relação com outro ataque a uma missão diplomática turca, na Áustria, no domingo. O ataque em Helsinque, no início da manhã, ocorreu horas após um protesto pacífico contra a Turquia, realizado por algumas dezenas de curdos. O fogo foi rapidamente contido e um funcionário foi atendido por inalar a fumaça. Nos últimos dias houve vários protestos dos curdos contra a Turquia, pois o líder rebelde Abdullah Ocalan estaria sendo maltratado na prisão. Ocalan é um dos fundadores do grupo Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). Há relatos de que pelo menos um manifestante curdo foi morto nos protestos, no leste turco.