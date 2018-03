Embaixada diz que ambiente é de ordem em Islamabad A Embaixada do Brasil em Islamabad, capital do Paquistão, divulgou hoje um comunicado para informar que o ambiente é de ordem na cidade, apesar de as manifestações contrárias aos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão terem aumentado em todo o país. "Nos protestos de ontem, em Quetta, cidade instalada à grande distância de Islamabad, ocorreram três mortes", diz o comunicado, reiterando as informações já divulgadas hoje pela imprensa. Segundo a embaixada, o governo paquistanês decidiu aumentar as precauções em relação à segurança de Islamabad. "Notam-se alguns carros do Exército, que patrulham as ruas e também há deslocamentos militares protegendo as embaixadas dos países associados aos bombardeios ao Afeganistão". A representação diplomática brasileira relata também que diversas embaixadas européias e a norte-americana suspenderam provisoriamente a concessão de vistos. "Aparentemente, a medida destina-se a evitar o acesso de pessoas desconhecidas, que poderiam se envolver em atos de violência." Leia o especial