Embaixada do Brasil em Santiago atende brasileiros A Embaixada e o Consulado-Geral do Brasil em Santiago entraram de prontidão desde as primeiras horas da manhã de hoje para atender brasileiros em dificuldades por causa do terremoto que atingiu a região central e a capital do Chile. A embaixadora Graça Carrion informou que os dois escritórios estão em contato permanente com as autoridades chilenas para avaliar a extensão dos estragos e definir a ajuda brasileira aos esforços de socorro às vítimas.