Embaixada do Brasil no Chile é apedrejada Manifestantes atiraram pedras e jogaram tinta na fachada da Embaixada do Brasil em Santiago durante uma passeata para celebrar o Dia do trabalho em protesto contra a prisão dos seqüestradores do publicitário Washington Olivetto. Os manifestantes faziam parte de uma coluna que marchava com bandeiras das Frente Patriótica Manuel Rodríguez (FPMR) e que se separou da mobilização principal organizada pela Central Única dos Trabalhadores (CUT). O grupo foi repelido por policiais mobilizados para o local para controlar a situação. Um manifestante ficou ferido e foi levado a um pronto-socorro de Santiago para receber tratamento médico. Segundo panfletos jogados na embaixada, o ataque foi um protesto "pelos companheiros detidos no Brasil em 2002". Trata-se de Mauricio Hernández e Alfredo Canales, líderes da FPMR detidos no Brasil por sua participação no seqüestro de Olivetto, em São Paulo.