Embaixada do Irã na Suécia é atacada por manifestantes Manifestantes atacaram hoje a embaixada iraniana na Suécia, nas proximidades da capital Estocolmo. A polícia afirmou que pedras foram lançadas e algumas pessoas tentaram forçar a entrada no local. Aproximadamente 150 manifestantes, alguns com máscaras, pressionaram os portões da embaixada, segundo a polícia. Não foi confirmado se alguém chegou a entrar no prédio. "Estava caótico lá fora", relatou o policial Jan Hedlund à agência de notícias sueca "TT". "Nós estamos tentando nos organizar e ver o que acontece. No momento está calmo", disse. Houve várias manifestações pacíficas perto da embaixada nos últimos dias.