Embaixada dos Estados Unidos em Estocolmo é esvaziada

ESTOCOLMO - A polícia de Estocolmo informou nesta quarta-feira, 17, que a embaixada dos Estados Unidos na cidade foi esvaziada em razão do recebimento de uma carta com "conteúdo desconhecido".

A porta-voz da política da capital sueca, Tove Hagg, disse que os funcionários foram retirados do prédio, mas permanecem no local. As ruas nas proximidades da embaixada foram fechadas.

Hagg não forneceu detalhes sobre o conteúdo da correspondência, mas o tabloide sueco Expressen disse, citando fontes dos bombeiros, que um "pó branco" saiu do envelope. Hagg declarou que especialistas em bombas foram enviados à embaixada por precaução.

As informações são da Associated Press.