Embaixada dos EUA em Bagdá terá mais de 1.000 funcionários O Departamento de Estado dos EUA planeja enviar mais de 900 americanos para trabalhar na embaixada do país em Bagdá, juntamente com cerca de 700 iraquianos, no que será a maior representação diplomática dos Estados Unidos no mundo. Um palácio que pertencia ao ditador deposto Saddam Hussein servirá de sede até que um novo local seja escolhido em substituição ao prédio confiscado pelo governo iraquiano em 1970, disse Francis J. Ricciardone, coordenador para transição no Iraque. A embaixada contará com a ajuda de escritórios diplomáticos em quatro regiões do país, acrescentou. A construção da embaixada levará pelo menos dois anos e o Departamento de Estado pretende prestar muita atenção no que as autoridades iraquianas dirão sobre a escolha do local, disse Ricciardone. ?Não vamos construir coisas que não sejam prioridade para eles?, afirmou, acrescentando que o valor da embaixada tomada em 70 será incluído nas negociações. Cerca de metade dos 900 funcionários americanos designados para Bagdá já estarão no local quando o governo iraquiano assumir em 30 de junho. Alguns serão remanejados da Autoridade de Coalizão, que deixará de existir durante a transição de poder.