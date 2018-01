Embaixada dos EUA em Damasco é alvo de atentado Autoridades sírias informaram que quatro terroristas foram mortos depois de um ataque contra a embaixada norte-americana em Damasco nesta terça-feira. No atentando, um agente de segurança sírio foi morto. Os terroristas pretendiam explodir um carro-bomba diante da embaixada, mas o plano falhou, segundo a TV síria. Eles foram mortos no tiroteio com os agentes sírios. Fontes locais não deram detalhes sobre o atentado. Mas várias testemunhas no bairro Abu Roman afirmam que houve na manhã desta terça-feira tiroteio e várias explosões perto da missão diplomática americana. Homens das forças de segurança isolaram toda a área onde se encontra a embaixada americana, segundo as testemunhas. Testemunhas disseram também que soldados isolaram o bairro de Rawda, um subúrbio que abriga várias residências oficiais e sedes diplomáticas. Damasco foi palco de várias explosões e atentados em anos recentes. A Síria é considerado um Estado autoritário em que as forças de seguranças exercem um controle rigoroso sobre a população e a mídia.