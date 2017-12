Embaixada dos EUA em Jacarta nega que tenha sido alvo de atentado Uma granada de mão explodiu hoje dentro de um carro em Jacarta, numa área próxima a um imóvel pertencente à Embaixada dos Estados Unidos, informou a polícia indonésia. Um dos passageiros do veículo morreu. A representação diplomática, por sua vez, negou que alguma de suas propriedades tenha sido alvo de ataque. A explosão ocorreu na madrugada de hoje, dentro de um automóvel no qual viajavam quatro pessoas, quando este circulava por um bairro do centro da capital indonésia. Segundo autoridades e testemunhas, uma pessoa morreu, o condutor do carro foi detido e dois passageiros fugiram. O chefe da polícia nacional da Indonésia, Da´i Bachtiar, havia dito inicialmente que os homens que viajavam no automóvel tinham a intenção de atacar a embaixada. Mais tarde, no entanto, em uma entrevista coletiva, Bachtiar afirmou ter se tratado "de uma coincidência" o fato de a granada ter explodido em uma área próxima ao prédio da representação diplomática americana. Quando repórteres lhe perguntaram se havia ocorrido um ataque contra os interesses dos EUA, Bachtiar respondeu: "Não sei. Estamos investigando". O funcionário disse ainda que o suspeito detido forneceu informações que conduziram a duas casas na cidade de Bogor, a 60 quilômetros ao sul de Jacarta, onde foram encontrados explosivos e armas. Um comunicado da embaixada afirma que "não há indicações de que propriedades da embaixada dos Estados Unidos ou interesses americanos tenham sido atacados". A embaixada, que permaneceu aberta hoje, confirmou que possui várias propriedades na área onde ocorreu a explosão. Entre 10 e 16 deste mês, a embaixada dos EUA em Jacarta permaneceu fechada devido ao que o embaixador Ralph Boyce classificou de "uma ameaça específica e crível", supostamente vinculada à rede terrorista Al-Qaeda.