Embaixada dos EUA lança site contra terrorismo A embaixada dos Estados Unidos em Brasília informou que lançou um site em português, chamado de "Resposta ao Terrorismo", com o objetivo de fornecer aos países de língua portuguesa informações atualizadas e oficiais com relação à campanha internacional contra o terrorismo. O site está instalado no seguinte endereço: http://terrorismo.embaixada-americana.org.br. Mas também pode ser acessado por meio da página da embaixada (www.embaixada-americana.org.br). De acordo com as informações divulgadas hoje, o site contém declarações, documentos de referência e informativos relativos aos ataques terroristas de 11 de setembro, a resposta dos Estados Unidos e a articulação internacional formada após o episódio. Todas as informações em português são, de acordo com a embaixada, as mesmas da página em inglês (http://usinfo.state.gov/topical/pol/terror/), mantida pelo escritório de programas internacionais de informação do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Leia o especial