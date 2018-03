Embaixada dos EUA na Arábia Saudita está fechada A embaixada dos Estados Unidos na Arábia Saudita está fechada nesta segunda-feira como medida de segurança, após os ataques ocorridos neste domingo ao Afeganistão, liderado pelos Estados Unidos, segundo mensagem que foi deixada gravada na secretária eletrônica. A embaixada alerta os americanos que estão no país para serem extremamente cautelosos e não levarem seus filhos às escolas. No sábado, uma bomba explodiu em uma movimentada rua de comércio na cidade de Khobar, no leste da Arábia Saudita, matando um americano e outro estrangeiro, de nacionalidade não divulgada, e deixando mais quatro estrangeiros feridos. Leia o especial