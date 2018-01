Embaixada dos EUA na Colômbia emite alerta A Embaixada dos EUA em Bogotá emiti alerta no qual afirma haver "uma alta probabilidade" de que ocorram ataques terroristas na capital colombiana nos próximos dias, e diz que companhias americanas podem ser atingidas por ataques na cidade costeira de Cartagena. O alerta conclama os americanos a evitar os maiores centros comerciais, de entretenimento e de vida noturna da Colômbia nos próximos dias. Nos últimos tempos, o principal grupo rebelde colombiano, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), realizou ataques a bomba em Bogotá, nos quais morreram dezenas de pessoas. Em 15 de novembro, um rebelde lançou granadas dentro de um pub de Bogotá, muito freqüentado por americanos, ferindo 72 pessoas. Em 29 do mesmo mês, um comandante das Farc disse que o grupo poderia "atacar militares americanos" que treinam e aconselham as forças do governo colombiano.