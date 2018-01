Embaixada dos EUA na Índia entra em alerta por ameaça de atentado A embaixada dos Estados Unidos na Índia está em alerta depois de os serviços de inteligência alertarem sobre um possível atentado contra a sede diplomática, informou nesta terça-feira o jornal indiano The Times of India. Segundo o jornal, as agências de inteligência indianas alertaram a missão diplomática dos EUA sobre supostos planos de um grupo terrorista ligado ao Irã para atacar a embaixada dia 30 de julho. Aparentemente, o ataque seria cometido por um grupo de 20 terroristas iranianos, afegãos e da Caxemira, dirigidos por um líder chamado Jawad Sha Shanas. Segundo fontes da inteligência indiana não identificadas, o grupo de terroristas que pretende cometer o ataque está em Nova Délhi desde junho e conta com armamento sofisticado. A Embaixada dos EUA em Nova Délhi, no entanto, se recusou a confirmar as ameaças e a situação de alerta. Thomas Reichelderfer, porta-voz da embaixada americana, disse que "a política da embaixada sempre foi de não comentar questões de segurança. "Tudo o que posso dizer é que a embaixada dos EUA funcionou normalmente." Em agosto do ano passado, a Embaixada dos EUA na Índia teve de fechar temporariamente alguns de seus escritórios por motivos de segurança.