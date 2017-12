Embaixada dos EUA no Brasil e consulados fecham A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil divulgou um documento oficial sobre o atentado ocorrido hoje de manhã. O texto diz que: "Como medida temporária de precaução, baseada nos acontecimentos inesperados que ocorreram nos Estados Unidos pela manhã, a embaixada americana em Brasília, juntamente com os consulados do Rio de Janeiro, São Paulo e Recife estão fechados a partir das 12 horas de hoje. As representações do governo dos Estados Unidos no Brasil serão reabertas normalmente assim que a situação o permitir". O comunicado foi divulgado pela assessoria de imprensa do Consulado dos Estados Unidos em São Paulo no início desta tarde.