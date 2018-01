Embaixada dos EUA no Kuwait alerta para possível atentado A Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait alertou os americanos que vivem no país para a possibilidade de ações extremistas contra eles, e pediu que tenham cuidado e comuniquem qualquer atividade suspeita à polícia ou à embaixada. Numa mensagem enviada por e-mail aos cidadãos americanos no país árabe, a embaixada informa dispor de "informações dignas de crédito dando conta que grupos terroristas desenvolvem planos para ataques não especificados no Kuwait no curto prazo". A representação diplomática dos EUA pediu aos 13.000 cidadãos americanos registrados na embaixada que "tenham cuidado, sejam discretos e evitem áreas onde cidadãos ocidentais costumam se reunir".