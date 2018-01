Embaixada dos EUA suspende atividades por temor de ataque A Embaixada dos EUA na capital do Sudão, Cartum, suspenderá suas atividades por uma semana, a partir de quarta-feira, por causa de "ameaças específicas" contra interesses americanos na cidade, informou a embaixada hoje sem detalhar quais seriam as ameaças. A embaixada distribuiu uma mensagem aos americanos no Sudão pedindo que evitem grandes concentrações de estrangeiros que possam atrair a atenção. A representação diplomática também está revisando seus sistemas de segurança e espera retomar as atividades normais na próxima semana. A Embaixada dos EUA em Cartum reabriu em abril de 2002, após ter sido fechada em meados dos anos 90. Na época, o Sudão abrigava o líder da Al-Qaeda, Osama bin Laden.