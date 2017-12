Embaixada espanhola é alvo de protesto no México Manifestantes bloquearam a entrada da embaixada espanhola no México na tarde desta quarta-feira. Eles são partidários do candidato de esquerda derrotado nas últimas eleições presidenciais, Andrés Manuel López Obrador, e protestam contra a congratulação dada pelo primeiro-ministro espanhol, José Rodríguez Luiz Zapatero, à vitória de Felipe Calderón. Durante o protesto, os manifestantes ainda assistiram a outro duro revés para o esquerdista. O Tribunal Eleitoral do Poder Judicial da Federação (TEPJF), máximo tribunal eleitoral do México, cancelou praticamente todas as impugnações referentes às eleições de julho na votação para a renovação do Congresso Nacional. Com essa decisão, o tribunal confirma que o Partido da Ação Nacional (PAN), do atual presidente Vicente Fox e do candidato declarado vencedor na última eleição, terá maioria relativa no parlamento. Nos próximos dias, o tribunal deverá declarar quem é o vencedor oficial das eleições presidenciais. No pleito de 2 de julho, os números oficiais deram a vitória ao conservador Felipe Calderón, por uma diferença de 243.934 votos, que equivalem a 0,58% dos mais de 41 milhões. Desde então, o esquerdista vem lutando pela recontagem oficial dos votos. Ele alega ter perdido a eleição por conta de fraudes. A composição definitiva do legislativo deverá ser fixada nos próximos dias, em uma seção pública do Instituto Federal Eleitoral (IFE) - órgão responsável por organizar o processo eleitoral no México. Continuam protestos contra fraudes A capital mexicana, Cidade do México, uma das cidades mais populosas do mundo, tem recebido manifestantes esquerdistas vindos de vários locais do país. Eles protestam contra suposta fraude eleitoral. A situação está tensa e centenas de policiais reforçaram a segurança nas dependências de prédios públicos. Mais de dez tanques antimotim estão a postos nas portas do legislativo, para dissuadir os manifestantes.