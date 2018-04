Amorim informou também que o encarregado de Negócios do Brasil no Haiti, Cláudio Campos, já foi instruído a tentar contatos com organizações não-governamentais (ONGs) no Haiti, além da Viva Rio, que já está fornecendo informações à imprensa brasileira, e também com outros brasileiros que desenvolvem trabalhos no país caribenho, em associação ou não com organizações internacionais.