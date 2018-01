Embaixada francesa em Atenas é atacada e policial fica ferido

ATENAS - Duas pessoas lançaram nesta quinta-feira, 10, uma granada contra a fachada da embaixada da França em Atenas, na Grécia, e feriram levemente um policial que estava de plantão no local.

Segundo informações da imprensa local, o ataque ocorreu por volta das 4h45 (hora local) e foi feito a partir de uma motocicleta onde estavam duas pessoas que, após o lançamento da bomba, fugiram.

Mais tarde, a polícia encontrou a moto abandonada no bairro próximo de Exarchia, concentração de anarquistas da cidade.

Todo o perímetro da embaixada, situada em uma das principais artérias de Atenas, junto ao Parlamento grego, foi isolado imediatamente, e o tráfego bloqueado.

As forças de segurança começaram a avaliar as câmaras de segurança na parte externa da embaixada. O ataque acontece cinco dias antes da prevista chegada a Atenas do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.

Alguns ativistas, dias atrás, entraram no consulado dos EUA em Salonica e distribuíram panfletos contra o país americano. / EFE