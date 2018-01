Embaixada iraniana em Londres reabre após dois anos

Por enquanto, somente a sessão consular da missão iraniana - que trata de vistos e assuntos comerciais - retomou as operações, e mesmo assim de forma limitada.

O hasteamento da bandeira do Irã sobre a sede do edifício consular, no entanto, é emblemático pois marca mais um passo nas reaproximação entre os dois países.

"Esta é mais uma etapa do processo contínuo para que ocorra o avanço das nossas relações bilaterais com o Irã", informou em nota o Ministério das Relações Exteriores da Grã-Bretanha.

A reabertura também marca o fim dos arranjos de "poder protetor", nos quais a embaixada da Suécia trabalhava em nome da Grã-Bretanha em Teerã e o escritório diplomático de Omã ajudava nas demandas dos iranianos em Londres.

Por agora, as relações angloiranianas serão tratadas por meio de diplomatas não residentes, com a abertura das missões políticas com o objetivo de buscar futuras negociações. Em Teerã, o escritório da diplomacia da Suécia e de países da União Europeia continuarão a dar apoio consular para os poucos britânicos que residem no país.

A embaixada britânica em Teerã foi fechada no fim de 2011 após rebeldes invadirem o prédio. Na mesma época, o escritório diplomático do Irã em Londres também encerrou suas atividades. As relações entre o Reino Unido e a república islâmica melhoraram desde que o moderado Hassan Rohani assumiu a presidência do país em agosto do ano passado. Fonte: Associated Press.