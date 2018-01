Embaixada italiana sofre ataque em Bagdá Rebeldes iraquianos dispararam granadas propelidas por foguete contra a missão diplomática italiana em Bagdá, danificando o prédio, mas sem causar ferimentos, informam os militares americanos. O ataque teria ocorrido à noite. Duas semanas atrás, um atacante suicida detonou um caminhão-bomba do lado de fora de um acampamento militar italiano em Nassíria, matando 19 italianos e 14 pessoas de outras nacionalidades. Um comboio militar americano esteve sob fogo na principal rodovia a oeste de Bagdá, perto da cidade de Abu Ghraib, disseram testemunhas. A Associated Press TV News filmou dois caminhões militares que foram abandonados com as cabines em chamas, enquanto dezenas de moradores dos arredores corriam para saquear pneus e autopeças. Na cidade de Mossul, pistoleiros não-identificados mataram um sargento da polícia iraquiana. Ontem, na mesma cidade, tropas americanas mataram uma menina e feriram três pessoas que estavam numa picape que se aproximava de soldados que haviam sido vítimas de tiros. Nenhuma arma foi encontrada no veículo.