Embaixada japonesa na Índia recebe aviso sobre bomba A Embaixada do Japão em Nova Délhi informou ter recebido um e-mail avisando sobre uma bomba colocada no mercado de Sarojini Nagar, popular local da cidade. A representação diplomática alertou seus cidadãos para que evitem aglomerações em locais públicos. Várias explosões abalaram duas cidades da Índia no fim de semana. Em outubro de 2005, o mercado de Sarojini Nagar foi alvo de explosões que mataram 62 pessoas.