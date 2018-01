Embaixada paquistanesa volta a funcionar em Cabul A Embaixada do Paquistão em Cabul foi reaberta hoje, depois de as autoridades afegãs terem devolvido o prédio da chancelaria a representantes paquistaneses, disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão. Kamal Niaz, o porta-voz, disse que o governo ainda não nomeou um embaixador, mas outro funcionário ficaria temporariamente responsável pela missão paquistanesa. O Paquistão foi um dos mais próximos aliados do antigo governo do Taleban, mas distanciou-se do regime após os atentados de 11 de setembro contra os Estados Unidos. Mais tarde, o Paquistão rompeu relações com a milícia extremista, em meio a uma campanha de bombardeios promovida pelos EUA a partir de 7 de outubro.Leia o especial