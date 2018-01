Embaixada procura dezenas de brasileiros na Tailândia Depois que a Embaixada do Brasil em Bangcoc divulgou um número de telefone de auxílio, aproximadamente 50 famílias brasileiras telefonaram em busca de parentes que teriam viajado de férias para a Tailândia. "As pessoas estão sempre desesperadas em busca de notícias dos parentes, dos amigos que estariam aqui na região", disse o ministro-conselheiro da embaixada, Fernando José de Carvalho Lopes. Os agentes diplomáticos anotam as informações sobre os brasileiros e buscam informações junto ao governo tailandês. Nesta terça-feira, dois turistas de São Paulo foram levados a Bangcoc pelo governo da Tailândia, depois de sobreviverem ao maremoto na ilha de Phuket. Mas Carvalho Lopes diz que muitos brasileiros pode ter encontrado dificuldades para entrar em contato com as famílias. "Em muitas regiões, há dificuldade de comunicação. Espero que mais tarde as coisas se esclareçam, que os brasileiros entrem em contato com os parentes." Índia e Sri Lanka A Embaixada do Brasil na Índia, que também é responsável pelo Sri Lanka, diz ter sido procurada por brasileiros que têm parentes morando em Colombo, a capital do Sri Lanka. Depois do tsunami, o sistema de telefonia do país foi danificado, e mesmo a parte do sistema que funciona está sendo prejudicada pelo grande número de ligações que o país recebe do mundo inteiro, por causa da tragédia. O governo já confirmou 18 mil mortes no país, mas a contagem final pode chegar a 25 mil. A embaixada em Nova Délhi também está monitorando o sul da Índia, mas não foi informada de que nenhum brasileiro estivesse na área afetada. Na Indonésia, o tsunami atingiu a região de Aceh, que, por causa de conflitos separatistas, proíbe a entrada de estrangeiros. Assim, de acordo com o corpo diplomático do Brasil no país, é pouco provável a presença de brasileiros. A Embaixada do Brasil em Kuala Lampur, na Malásia, também não tem notícia sobre a presença de brasileiros no país.