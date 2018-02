Embaixada russa na Líbia é esvaziada após ataque

A Rússia disse que nenhum dos funcionários da embaixada ficou ferido no ataque de quarta-feira, que veio em resposta à morte de um oficial da força aérea líbia. Há suspeitas de que ele teria sido morto por uma mulher russa.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Rússia, Alexander Lukashevich, disse em um comunicado que decidiu retirar os diplomatas após conversa entre o chanceler líbio e o embaixador russo. O chanceler disse que a Líbia não era capaz de proteger a embaixada.

Lukashevich acrescentou que todos os funcionários da embaixada e suas famílias cruzaram, com segurança, a fronteira com a Tunísia na quinta-feira. Fonte: Associated Press.