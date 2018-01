Embaixada sugere que americanos deixem o Líbano Com o sentimento antiamericano crescendo no Líbano por causa da guerra contra o Iraque, a Embaixada dos Estados Unidos em Beirute alertou os cidadãos americanos para a possibilidade de abandonar este país árabe. "Conclamamos para que revejam sua situação de segurança pessoal", diz um comunicado da representação diplomática em Beirute. "Cada pessoa (americana) deveria levar em consideração a opção de deixar o Líbano até que a situação se estabilize". O comunicado citou como motivos de preocupação uma pequena explosão em um centro cultural britânico (que não deixou feridos) e um homem que entrou em um banco britânico com explosivos atados ao corpo, ameaçando explodir a si mesmo antes de ser detido pela polícia. Veja o especial :