Embaixadas dos EUA alertam americanos no Oriente Médio As embaixadas dos Estados Unidos em vários países árabes recomendaram hoje a seus cidadãos que procedam com cautela devido a eventuais represálias por parte de militantes islâmicos depois do assassinato do fundador e chefe espiritual do grupo palestino Hamas. No Egito e na Jordânia, as embaixadas dos Estados Unidos emitiram mensagens de advertência através da internet para aconselhar os norte-americanos a evitarem multidões ou locais onde possa ocorrer protestos. "Pelo menos uma personalidade regional prometeu realizar ataques de represália, inclusive contra cidadãos americanos", diz a mensagem da Embaixada em Amã em seu site. "Os americanos devem ter cautela em seus movimentos e evitar setores onde possa haver congregação de manifestantes, inclusive zonas próximas aos acampamentos de refugiados, bairros centrais e universidades". No Iêmen, onde uma enorme manifestação contra o assassinato do xeque Ahmed Yassin continuou hoje pelo segundo dia consecutivo, uma nota da Embaixada americana aconselha os cidadãos desta nacionalidade a "não fazer-se notar e evitar qualquer viagem indispensável".