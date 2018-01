Embaixadas européias são alvos de vandalismo As embaixadas italiana e canadense na Grã-Bretanha e um consulado da Itália na Suécia foram atacados ontem à noite em protestos que, segundo a polícia, estavam relacionados à violência ocorrida durante a cúpula do G-8 em Gênova. Na capital britânica, a polícia deteve três pessoas que protestavam em frente à representação italiana e que haviam jogado pedras contra as janelas do prédio. Uma manifestação parecida ocorreu no Alto Comissariado do Canadá, que fica próximo dali. Também ontem, o consulado italiano em Estocolmo teve duas janelas quebradas e a palavra "assassinos" foi pichada em uma terceira.