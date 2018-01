Embaixadas francesas recebem carta de grupo misterioso Cartas ameaçadoras similares a uma enviada ao primeiro-ministro da França, Jean-Pierre Raffarin, foram enviadas a representações diplomáticas francesas em países muçulmanos de diversas partes do mundo, anunciaram hoje autoridades judiciais e diplomáticas francesas. As cartas são assassinadas pelo misterioso grupo "Servos do Sábio e Poderoso Alá", até então desconhecido dos serviços franceses de espionagem. Cartas enviadas na semana passada a dois jornais parisienses tendo Raffarin como destinatário ameaçavam a execução de atentados contra alvos e interesses franceses. O motivo declarado seria punir a França pela proibição do uso de véus islâmicos nas escolas públicas do país. Embaixadas franceses em países muçulmanos da África, do Oriente Médio e da Ásia receberam cartas similares, revelaram as fontes. Todas as cartas foram enviadas em 15 de março a partir de uma agência dos correios perto do Museu do Louvre, no centro de Paris. As cartas ameaçavam a França e seus interesses no exterior e aconselhava os muçulmanos a evitarem locais excessivamente movimentados. As autoridades francesas estão levando a ameaça a sério. No entanto, o ministro de Interior da França, Nicolas Sarkozy, comentou que as mensagens não contêm a linguagem típica dos grupos extremistas islâmicos conhecidos. Está sendo investigada a possibilidade de algum grupo de extrema direita estar tentando se fazer passar por um grupo islâmico para ameaçar as autoridades.