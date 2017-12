Embaixador americano anuncia diálogo bilateral com a Venezuela Os Estados Unidos e a Venezuela abriram o diálogo para melhorar suas relações, que não estão em seu melhor momento e que são sensíveis em várias áreas, afirmou o embaixador americano em Caracas, William Brownfield. O diplomata revelou à emissora privada venezuelana Globovisión que o subsecretário de Estado adjunto para a América Latina, Thomas Shannon, recebeu na terça-feira o embaixador da Venezuela nos EUA, Bernardo Álvarez, para reiterar a disposição de Washington em melhorar as relações entre os dois países. Os dois diplomatas decidiram se reunir ontem, no Dia de São Valentim (o Dia dos Namorados nos EUA), no escritório de Shannon em Washington, disse Brownfield, sem informar os temas discutidos. "A idéia não é abrir uma competição para ver quem pode ter mais reuniões; a idéia é resolver problemas e falar em colaborar em algumas áreas onde a lógica sugere que deveríamos colaborar", acrescentou o diplomata. Brownfield insistiu que a relação bilateral é sensível em alguns elementos."Temos áreas em que não concordamos, em que temos divergências, mas também temos áreas em que colaboramos historicamente, como energia, narcotráfico, comércio e combate ao Terrorismo". Na segunda-feira, o porta-voz do Departamento de Estado, Sean McCormack, informou que o embaixador Álvarez se reuniu com funcionários do Departamento de Estado, mas não com Shannon. Mais cedo, o mesmo porta-voz garantiu que o embaixador havia tido total acesso ao Departamento de Estado, e que se reunira com Shannon, o que foi desmentido por Álvarez. O embaixador teve "encontros casuais" com funcionários americanos até agora, informou uma nota diplomática venezuelana. Segundo o comunicado, essa não é "a maneira mais correta de se estabelecer relações bilaterais maduras". O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, disse na sexta-feira que queria tirar as relações com os EUA do estado de deterioração em que se encontram.