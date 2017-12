Embaixador anuncia vinda de Putin ao Brasil O vice-presidente da República, José Alencar, participou, ontem, na Embaixada da Rússia, em Brasília, da solenidade pela passagem da data nacional daquele país - Dia da Aprovação da Declaração sobre a Soberânia Estatal da Federação da Rússia. Durante a cerimônia, o embaixador da Rússia no Brasil, Vassili Gromov, anunciou que o presidente russo, Wladimir Putin, virá ao Brasil em novembro próximo, a convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E lembrou que as relações diplomáticas entre o Brasil e a Rússia completam 175 anos. As informações são da Agência Brasil.