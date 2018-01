Embaixador argentino em Cuba fica em Buenos Aires A chancelaria argentina decidiu hoje que seu embaixador em Havana, Oscar Torres Avalos, permanecerá em Buenos Aires "por tempo indeterminado", em sinal de desagravo pelas recentes afirmações do presidente cubano Fidel Castro. Apesar da decisão, o chanceler argentino, Adalberto Rodríguez Giavarini, afirmou que o governo do presidente Fernando de la Rúa reagirá "racionalmente" contra o "endurecimento" por parte de Cuba em suas relações com a Argentina. O confronto com Cuba começou após Fidel dizer que o governo argentino teria a intenção de apoiar uma condenação à ilha comunista, durante uma reunião da comissão de direitos humanos da ONU, que será realizada em abril, em Genebra. Fidel afirmou que tal posição equivaleria a "lamber as botas ianques". Em Nova York, onde realiza uma visita oficial, Giavarini disse que está tratando a questão "com toda a prudência". "Há um grande respeito pelo povo cubano, mas também é certo que a atitude do senhor Castro foi totalmente ofensiva".