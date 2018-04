Embaixador britânico no Iêmen escapa ileso de explosão Uma explosão ocorrida hoje próxima ao carro blindado do embaixador britânico no Iêmen, Timothy Torlt, matou uma pessoa. O embaixador, porém, saiu ileso, segundo o porta-voz da embaixada, Chantel Mortimer. A vítima não pertencia à equipe de Torlt.