Embaixador cubano diz que fuzilados eram terroristas O embaixador de Cuba no Brasil, Jorge Pérez, afirmou que os três cubanos executados no sábado depois de serem condenados por seqüestar uma balsa eram terroristas e não dissidentes. Ao falar sobre o julgamento dos condenados, ele fez uma alusão ao período da ditadura militar no País. ?Não foi um julgamento sumário como ocorria com presos políticos do Brasil, na época da ditadura. Eles tiveram um julgamento justo, com ampla defesa?, comentou. Acompanhado do vice-presidente da Assembléia Nacional do Poder Popular, Jaime Crombet, Pérez foi nesta quarta-feira à Câmara dos Deputados e ao Senado. Ele ia participar de um encontro com a Comissão de Relações Exteriores, agendado para esta quarta, mas a reunião foi desmarcada. Pérez afirmou que o rito sumário a que os três condenados executados foram submetidos durou oito dias. ?Todas as fases do processo foram respeitadas, incluindo a apelação e a confirmação da sentença. Houve apenas a aplicação da lei. Uma lei que existia antes da prática do crime cometido por eles.? Para o embaixador, os protestos registrados em todo o mundo contra a execução dos três condenados foi provocada pela falta de informação sobre o assunto. ?Nossas leis são duras contra terroristas. E eles colocaram em risco a vida de algumas dezenas de pessoas, entre elas crianças.?