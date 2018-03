Embaixador cubano visita o Planalto O embaixador de Cuba no Brasil, Carlos Zamora Rodríguez, esteve ontem no Palácio do Planalto pela primeira vez desde que a imprensa divulgou sua participação em uma operação para perseguir a blogueira e colunista do 'Estado' Yoani Sánchez, na visita dela ao Brasil. Rodríguez reuniu-se com Ricardo Azevedo e Audo Faleiro, da Assessoria Internacional da Presidência da República. "Em nenhum momento tocamos no assunto Yoani", disse Azevedo ao 'Estado'. "A conversa com o embaixador já estava marcada havia mais de uma semana. Tratamos de temas da agenda bilateral." Desde que a revista 'Veja' revelou a participação de Ricardo Poppi Martins, funcionário da Secretaria-Geral da Presidência, em reunião na Embaixada de Cuba, onde Rodríguez expôs o plano para "desmascarar" Yoani, o governo brasileiro divulgou três notas. Na última, disse que Martins destruiu o CD recebido, pois "não continha informações pertinentes a seu trabalho". / TÂNIA MONTEIRO